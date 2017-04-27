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09:37 (мск), источник: Губерния онлайн

Ртуть нашел хабаровчанин на газоне у своего дома

Загрязненный грунт отправят на утилизацию в Приморье.

На улице Мостовой в Краснофлотском районе Хабаровска житель пятиэтажки обнаружил разлитую ртуть: возвращаясь домой, мужчина заметил на газоне у крыльца россыпь крупных блестящих капель. О находке он сообщил полицейским и руководству управляющей компании, которая занимается обслуживанием дома. Было принято решение звонить экологам, сообщает портал «Губерния».

На место прибыл сотрудник лицензированной демеркуризационной компании. Он подтвердил, что на газоне разлита именно ртуть — она включена в первую, наиболее серьезную группу токсичных веществ. Объем жидкого металла, собранного с земли, составил примерно 50 миллилитров. Для сравнения: в обычном медицинском термометре ртути в 25 раз меньше.

Выяснить, откуда рядом с домом появилось опасное для здоровья вещество, предстоит полицейским. Сам же металл будет утилизирован во Владивостоке — в столицу Приморского края ртуть вместе с верхним слоем грунта отправится спецтранспортом.

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