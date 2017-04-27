Стали известны подробности серьезного ДТП во Владивостоке

В результате серьезной аварии во Владивостоке пострадали два человека, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, ранее агентство сообщало о ДТП, которое произошло в районе улицы Днепровская, 115. Инцидент случился в 15 часов 30 минут. Водитель автомобиля марки Toyota Crown, 21-летний парень, двигался со стороны улицы Тухачевского в сторону улицы Бородинская. По неизвестным пока причинам водитель не справился с управлением своего транспортного средства. Выехав на встречную полосу, ТС совершил столкновение с автомобилем марки Suzuki Escudo, за рулем которого находился мужчина 1968 года рождения, и с самосвалом марки Shacman,. От удара Suzuki Escudo вылетел в кювет и опрокинулся.