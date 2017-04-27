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09:57 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело о фальсификации итогов голосования рассмотрит суд в Ростове

Дело о фальсификации итогов голосования рассмотрит суд в донской столице.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает следственное управление СКР по региону, перед судом предстанут трое членов участковой избирательной комиссии № 1958 Пролетарского района Ростова и один наблюдатель.

Им инкриминируются ч. 1 ст. 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов) и ст. 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования).

По версии следствия, 18 сентября 2016 года на избирательном участке обвиняемые произвели вброс не менее 764 бюллетеней с заранее проставленными отметками о голосовании.

Затем они организовали внесение в списки избирателей ложных сведений о выдаче вброшенных бюллетеней 382 ростовчанам, в действительности в выборах не участвовавших.

Преступные действия обвиняемых были зафиксированы камерами видеонаблюдения, а также рядом наблюдателей.

В связи с выявленными нарушениями результаты выборов на избирательном участке были признаны недействительными.

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