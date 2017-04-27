Дело о фальсификации итогов голосования рассмотрит суд в Ростове
Дело о фальсификации итогов голосования рассмотрит суд в донской столице.
Дело о фальсификации итогов голосования рассмотрит суд в донской столице.
Как сообщает следственное управление СКР по региону, перед судом предстанут трое членов участковой избирательной комиссии № 1958 Пролетарского района Ростова и один наблюдатель.
Им инкриминируются ч. 1 ст. 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов) и ст. 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования).
По версии следствия, 18 сентября 2016 года на избирательном участке обвиняемые произвели вброс не менее 764 бюллетеней с заранее проставленными отметками о голосовании.
Затем они организовали внесение в списки избирателей ложных сведений о выдаче вброшенных бюллетеней 382 ростовчанам, в действительности в выборах не участвовавших.
Преступные действия обвиняемых были зафиксированы камерами видеонаблюдения, а также рядом наблюдателей.
В связи с выявленными нарушениями результаты выборов на избирательном участке были признаны недействительными.