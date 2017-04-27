Видео: Появились подробности ДТП в Ново-Савиновском

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). Водитель перевернувшейся «БМВ» рассказал, что перед тем как он утратил контроль над автомобилем, почувствовал толчок сзади, сообщают пользователи социальных сетей.

Напомним, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», накануне вечером водитель иномарки следовал по улице Декабристов. Напротив Северного вокзала, мужчина не справился с управлением, влетел в ограждение и перевернулся прямо на трамвайных путях. При этом водитель не пострадал.

Обстоятельства произошедшего выясняются.