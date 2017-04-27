По закону Савченко: убийцам Оксаны Макар уменьшили сроки заключения

Убийцы Оксаны Макар воспользовались «законом Савченко» и обратились в суды за пересчетом сроков заключения и выйдут на свободу почти на год раньше первоначальных сроков. Об этом пишут «Вести».

Как известно, 28-летние Евгений Краснощек и Максим Присяжнюк, и 27-летний Артур Погосян были приговорены в 2012 году к пожизненному заключению, 15 и 14 годам тюрьмы соответственно.

«Краснощоку суд отказал в пересчете срока заключения, и осужденный сейчас оспаривает это решение в апелляционном суде. А вот Погосяну и Присяжнюку сроки пересчитали», — сообщили в Министерстве юстиции.

Отмечается, что срок отбывания наказания для осужденных закончится в конце 2024 и 2025 годов — почти на год раньше, чем по приговору.

Также, в Минюсте рассказали, что Краснощек сидит в Новгород-Северской колонии в Черниговской области. Не работает, как так не обладает нужными профессиональными навыками — в колонии производят одежду, мебель и предметы быта. Погосян отбывает наказание в колонии Кривого Рога, а Присяжнюк — в Вольнянской ИК № 20, где они трудоустроены дневальными.

За почти пять лет заключения у троицы не было конфликтов с администрациями и другими осужденными. Правда, они по нескольку раз нарушали условия режима содержания, за что получали дисциплинарные наказания.

По информации издания, мать Оксаны Татьяна Суровицкая живет в Николаеве и по-прежнему много пьет.

«В прошлом году Суровицкую судили за кражу из магазина. Но на суде его представители отказались от претензий и дело закрыли. Сейчас она занимается мелкой торговлей. Ходит по офисам и предлагает купить какие-то товары», — рассказала местная правозащитница Елена Кабашная.

Напомним, жестокое убийство Оксаны Макар произошло в Николаеве в 2012 году. 18-летнюю девушку изнасиловали, бросили в яму с мусором, подожгли и оставили умирать. Врачи 20 дней боролись за жизнь девушки, она перенесла несколько операций, но спасти ее не удалось.

Как известно, что закон «О совершенствовании порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания», более известный как «закон Савченко», был принят Верховной Радой Украины 26 ноября 2015 года. Закон обязывает суды учитывать осужденным каждый день, проведенный в следственных изоляторах, как два дня отбывания наказания.

Как сообщал «Обозреватель», согласно данным Министерства юстиции, по состоянию на 27 января по «закону Савченко» на свободу вышли уже более 7,7 тысяч заключенных.