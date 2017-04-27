Актер Каменск-Уральского театра сел на 8,5 лет за наркоторговлю
26 апреля 2017 года Синарский райсуд
26 апреля 2017 года Синарский райсуд
Мужчина признан виновным в распространении марихуаны и проведет 8,5 лет в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.
«Обвинение построено на показаниях осужденного, отбывающего наказание за торговлю “травой”, и следователя уже ликвидированного местного отдела по борьбе с наркотиками. Почти все доводы защиты были признаны необоснованными. Адвокат актера подает апелляцию», — сообщили «Уралинформбюро» в