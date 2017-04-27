В Екатеринбурге мужчина скончался в горбольнице. Организована доследственная проверка
В городской больнице № 2 Екатеринбурга скончался 42-летний мужчина. Следственный отдел по
В городской больнице № 2 Екатеринбурга скончался 42-летний мужчина. Следственный отдел по
Как сообщили Накануне.RU в
«В ходе проводимой доследственной проверки следователем СКР выясняются все обстоятельства смерти мужчины. Будут опрошены родственники умершего, а также сотрудники вышеуказанных больниц и “скорой помощи”. Все проводимые проверочные мероприятия направлены на выяснение вопроса о том, насколько полно, качественно и своевременно мужчине была оказана медицинская помощь, а также для установления точной причины смерти. Для этого будет проведена судебная медицинская экспертиза, будет проведён анализ соответствующей медицинской документации. По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», — сообщили в