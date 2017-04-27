В Екатеринбурге мужчина скончался в горбольнице. Организована доследственная проверка

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, по предварительный данным, 25 апреля мужчину в тяжелом состоянии доставила в больницу бригада «скорой помощи». Вечером того же дня мужчина, несмотря на оказанную ему помощь, скончался.

«В ходе проводимой доследственной проверки следователем СКР выясняются все обстоятельства смерти мужчины. Будут опрошены родственники умершего, а также сотрудники вышеуказанных больниц и “скорой помощи”. Все проводимые проверочные мероприятия направлены на выяснение вопроса о том, насколько полно, качественно и своевременно мужчине была оказана медицинская помощь, а также для установления точной причины смерти. Для этого будет проведена судебная медицинская экспертиза, будет проведён анализ соответствующей медицинской документации. По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе.