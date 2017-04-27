В Пермском крае в ДТП пострадал мотоциклист

В 02:35 по улице Железнодорожная со стороны улицы Ульяновская в направлении улицы Верещагинская двигался мотоцикл Honda. Транспортом управлял 38-летний местный житель.

Напротив дома № 17 он не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на стоящие на прилегающей территории с правой стороны проезжей части автомобили Hyundai Accent и ИЖ-2126−030.

В результате ДТП мотоциклист с сочетанной травмой, многочисленными травмами головы и переломами был доставлен в больницу. Сотрудниками ГИБДД установлено, что пострадавший управлял транспортным средством без мотошлема.