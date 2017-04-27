Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
В Крыму найден легендарный пароход с сокровищами Третьего рейха
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
В Москве госпитализирован 79-летний Иосиф Кобзон – СМИ
Тимати госпитализирован в Москве: охрана у палаты
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
«Идет на смену «Калибрам»: СМИ о новейшей российской ракете
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Медведев рассказал, как лично проверяет качество дорог
Продажа машины через автосалон — где искать подвох
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11Протест одного
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11Подготовка техники к Параду Победы
09:45 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае в ДТП пострадал мотоциклист

Авария произошла в ночь на 27 апреля в городе Верещагино. На улице Железнодорожная мотоциклист без шлема на большой скорости въехал в припаркованные автомобили.

В 02:35 по улице Железнодорожная со стороны улицы Ульяновская в направлении улицы Верещагинская двигался мотоцикл Honda. Транспортом управлял 38-летний местный житель.

Напротив дома № 17 он не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на стоящие на прилегающей территории с правой стороны проезжей части автомобили Hyundai Accent и ИЖ-2126−030.

В результате ДТП мотоциклист с сочетанной травмой, многочисленными травмами головы и переломами был доставлен в больницу. Сотрудниками ГИБДД установлено, что пострадавший управлял транспортным средством без мотошлема.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На «Медиадроме» рассказали о способах экономии электроэнергии
США выступили с заявлением по поводу стратегии в отношении КНДР
Правительство Хакасии отправили в отставку за нерасторопность
ВВС Израиля нанесли удары в районе аэропорта Дамаска
Совфед внес поправки в закон «О связи», касающиеся выдачи SIM
СМИ: Трамп расширил полномочия Пентагона
United Airlines пообещала не выгонять пассажиров из самолетов
Ученые предупредили о последствиях таяния мерзлоты в Арктике
Спорт
ЦСКА: плюс три очка, минус Дзагоев Армейцы уверенно разобрались с «Локомотивом», «размявшись» перед дерби со «Спартаком», но снова потеряли из-за травмы одного из своих лидеров
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь