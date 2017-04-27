В Борисове горело административное здание деревообрабатывающего предприятия
Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, крыша отдельно стоящего здания
Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, крыша отдельно стоящего здания
27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове горело административное здание деревообрабатывающего предприятия, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Кристина Борейко.
Спасателям 27 апреля в 01.11 от очевидца поступило сообщение о загорании здания на территории деревообрабатывающего предприятия, расположенного в Борисове.
Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, крыша отдельно стоящего здания
В результате пожара огнем частично уничтожена крыша, повреждены помещения котельной и гардероба. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.