27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове горело административное здание деревообрабатывающего предприятия, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Кристина Борейко.

Спасателям 27 апреля в 01.11 от очевидца поступило сообщение о загорании здания на территории деревообрабатывающего предприятия, расположенного в Борисове.

Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, крыша отдельно стоящего здания административно-бытового корпуса уже частично обрушилась и строение горело изнутри. В здании были размещены кабинеты, котельная, гардероб.

В результате пожара огнем частично уничтожена крыша, повреждены помещения котельной и гардероба. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.