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10:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже девушка обокрала арендованную квартиру

Горожанку поймали через несколько дней на краже квадрокоптера.

Полиция выявила новый преступный эпизод 29-летней жительницы Советского района Воронежа, укравшей у мужчины квадрокоптер. За несколько дней до инцидента девушка арендовала квартиру 32-летнего горожанина в многоэтажке на улице Шишкова, похитила из нее телевизор и сдала его в ломбард, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в четверг, 27 апреля.

Преступление произошло с 28 марта по 6 апреля 2017 года. Ущерб составил около 30 тыс. рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Санкция по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

В субботу, 6 апреля, девушка украла у 46-летнего воронежца квадрокоптер стоимостью 80 тыс. рублей. После этого 29-летняя горожанка закрыла владельца техники в арендованной квартире. Злоумышленницу задержали, она находится в изоляторе.

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