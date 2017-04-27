Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
В Крыму найден легендарный пароход с сокровищами Третьего рейха
Стало известно о реакции Медведева на опрос о поддержке его ухода
5 популярных родительских ошибок
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
СМИ: США «неожиданно» направляют истребители-стелсы к границам РФ
В Москве госпитализирован 79-летний Кобзон – СМИ
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
«Идет на смену «Калибрам»: СМИ о новейшей российской ракете
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Названы автомобили, которые продают вскоре после покупки
В Skoda назвали дату премьеры нового кроссовера
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
15Роботы в Пальмире
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
16Мир встретил Пасху
10:32 (мск), источник: Newslab.ru

Экологи бьют тревогу из-за дыма от горящей травы и отходов

Общественники просят ввести в Красноярском крае режим ЧС из-за задымления. Такое предложение было опубликовано вчера, 26 апреля, на Лесном форуме Гринпис.

Источник: AP 2017

Напомним, с начала апреля жители Канска жалуются на дым от горящих отходов лесопиления. На карте термоточек видно, что в районе Канска, а также на территории Иркутской области наблюдается сильное задымление, а вокруг Красноярска, Агинского, на территории Сухобузимского района и около Канска — большое количество возгораний.

«В настоящее время в группе районов Красноярского края (Канском, Иланском, Нижнеингашском, Абанском, Дзержинском, Рыбинском, Партизанском, Саянском, Ирбейском) и Иркутской области (Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском, Тулунском, Куйтунском, Зиминском, Братском) сформировалась зона очень сильного задымления, вызванного массовым бесконтрольным сжиганием травы, мусора, древесных отходов и отчасти лесными пожарами, — фактически чрезвычайная ситуация межрегионального характера», — отметили представители Гринпис, пояснив, что официального признания ситуации чрезвычайной пока не последовало, хотя в зоне задымления проживает несколько сотен тысяч человек.

Представители Гринпис предлагают написать обращение к президенту страны с требованием обязать МЧС России признать ситуацию в Красноярском крае и Иркутской области ЧС и направить дополнительные силы пожарной охраны в горящие районы.

Стоит отметить, что по данным краевого министерства лесного хозяйства, ситуация с лесными пожарами находится под контролем. За 26 апреля было ликвидировано 42 лесных пожара на площади в 629 га, а на сегодняшнее утро зарегистрировано еще 14 пожаров на площади 212 га, из которых 6 уже локализованы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Экологи бьют тревогу из-за дыма от горящей травы и отходов
Захарова предложила знак восстановления отношений между РФ и США
Правительство Хакасии отправили в отставку за нерасторопность
ВВС Израиля нанесли удары в районе аэропорта Дамаска
Совфед внес поправки в закон «О связи», касающиеся выдачи SIM
Какие важные законы ждут россиян в мае
United Airlines пообещала не выгонять пассажиров из самолетов
Ученые предупредили о последствиях таяния мерзлоты в Арктике
Спорт
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев»
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Названы даты встреч московских властей с жильцами хрущевок
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь