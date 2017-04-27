Лесные пожары «расползаются» по Иркутской области

На землях лесного фонда в Иркутской области 26 апреля было зарегистрировано 32 пожара. Из них 24 ликвидировано, пять локализовано. В действующем состоянии на четверг 27 апреля перешли один очаг в Осинском районе и два в Братском районе. Общая площадь всех возгораний составила 738 га покрытых лесом, 140 га кустарников, 236 нелесных гектаров. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Кроме того, вчера были ликвидированы четыре пожара, которые в локализованном состоянии перешли с 25 апреля. Там огонь прошел на площади 81 га, покрытый лесом, и 40 нелесных гектаров.

«Наибольшее количество возгораний зафиксировано в Братском районе, там действовало шесть пожаров, четыре из которых ликвидированы. Также четыре очага потушены в Тайшетском районе, по три — в Тулунском, Нижнеудинском и Заларинском районах, по два — в Иркутском, Аларском, Шелеховском, Зиминском, Чунском районах, один — в Куйтунском районе. По одному пожару локализовано в Осинском, Усольском, Усть-Удинском, Качугском и Куйтунском районах», — отметили в ведомстве.

На борьбу с огнем было поднято 472 человека, в том числе шесть десантников Иркутской авиабазы охраны лесов для ликвидация пожара в Качугском районе. Также в тушении было задействовано 160 единиц наземной техники. Для мониторинга лесопожарной обстановки были задействованы два самолета. Як-18 Братского авиаотделения, патрулируя в небе над Братским и Чунским районами, налетал 3 часа 50 минут. Ан-2 Нижнеудинского авиаотделения совершал облеты в Нижнеудинском и Тайшетском районах и пробыл в небе 3 часа 55 минут.

Для профилактических мероприятий в среду, 26 апреля, была организована работа 21-й маневренной группы численностью 237 человек, 727 патрульных групп, 139 патрульно-маневренных групп (635 человек), 32 патрульно-контрольных групп (167 человек). Проведено патрулирование 96-ти населенных пунктов. Обнаружено 62 возгорания сухой растительности. Выставлено 89 постов по ограничению доступа населения в леса.

Инспекторами государственного пожарного надзора за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима составлено 24 протокола. Всего с 15 марта оштрафовано три юридических и пять должностных лиц, а также 159 граждан на общую сумму 487 тысяч рублей. Выписано 325 административных штрафов за нарушения правил пожарной безопасности в лесах на общую сумму более 3,9 млн рублей.

По прогнозам ФГБУ «Иркутское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды», сегодня чрезвычайный — пятый — класс пожарной опасности ожидается в Жигаловском, Нижнеудинском районах, высокий — четвертый — класс на территории Киренского, Усть-Кутского, Чунского, Качугского, Тайшетского, Зиминского, Заларинского, Нукутского, Усть-Удинского, Аларского и Боханского районов. третий класс прогнозируется в Бодайбинском, Братском, Тулунском, Балаганском, Черемховском, Иркутском, Ангарском, Шелеховском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Ольхонском районах. По требованиям особого противопожарного режима при таких классах пожароопасности гражданам запрещено посещение лесов.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что особый противопожарный режим введен в Иркутской области с 15 марта по 1 июня. Председатель правительства региона Александр Битаров подписал соответствующее постановление.

В период действия особого противопожарного режима вводятся ограничения для граждан на посещение лесов при наступлении третьего класса пожарной опасности и выше, а также запрет на разведение костров и выжигание сухой травы в МО и садоводствах.