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10:22 (мск), источник: СуперОмск

В Омске мусоровоз сам приехал тушиться в пожарную часть

Сегодня в городке Нефтяников произошло любопытное происшествие.

В расположенную здесь пожарную часть № 6 по ул. 20 Партсъезда собственным ходом приехал мусоровоз. Машина в пути загорелась и водитель, не растерявшись, решил прямиком направиться к пожарным, чтобы оперативно ликвидировать возгорание. Что и было сделано, после чего мусоровоз отправился дальше очищать город от бытовых отходов.

Процесс запечатлел на видео очевидец происшествия Леонид Есипов.

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