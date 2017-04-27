В Омске мусоровоз сам приехал тушиться в пожарную часть

В расположенную здесь пожарную часть № 6 по ул. 20 Партсъезда собственным ходом приехал мусоровоз. Машина в пути загорелась и водитель, не растерявшись, решил прямиком направиться к пожарным, чтобы оперативно ликвидировать возгорание. Что и было сделано, после чего мусоровоз отправился дальше очищать город от бытовых отходов.

Процесс запечатлел на видео очевидец происшествия Леонид Есипов.