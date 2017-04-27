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10:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии годовалый малыш умер от бронхита

Мать винит в смерти ребенка участкового педиатра.

В начале марта сын жительницы села Раевское Лианы Иштугановой сильно заболел. С каждым днем годовалый Арсен кашлял все сильнее и сильнее. Все, что назначали врачи, не помогало — пришлось ехать к уфимским специалистам. Но и они, увы, оказались бессильны — мальчик сначала впал в кому, а спустя две недели умер на руках матери.

— Каждый поход к участковому педиатру заканчивался одним и тем же: нам прописывали антибиотики. Не сразу, но участковый педиатор поставила диагноз: бронхит. Только вот легче от этого не стало: Арсену становилось только хуже — не кушал, его постоянно рвало. 21 марта я обратилась в больницу, чтобы приехали на дом и госпитализировали, но сказали, что свободной машины нет. Потом все-таки положили в больницу, но весьма недвусмысленно предложили ехать в Уфу своим ходом.

Лиана повезла ребенка в РДКБ:

— Там мы прошли кучу платных обследований. В итоге я зашла в кабинет к гастроэнтерологу и пригрозила: «Немедленно кладите нас в больницу, видите же: губы синие, мальчика тошнит постоянно». Долго уговаривать не пришлось, сын таял на глазах. В тот же день пришлось вызывать реаниматалогов. А в реанимации наш мальчик впал в кому на две недели.

7 апреля случилось чудо — Арсен очнулся. Но на следующий день, 8 апреля, его сердечко перестало биться.

Мама погибшего мальчика уверяет, что ребенок вообще никогда не болел:

— Арсен рос жизнерадостным, здоровым ребенком, обожал слушать музыку. Мой единственный сынок… — плачет Лиана. — Потом сотрудники поликлиники приезжали ко мне, просили отдать карточку Арсена — наверное, переписать эпикриз хотели. А как я буду доказывать вину терапевта, если отдам карту? Сейчас всеми вопросами занимается наш адвокат, и мы верим, что добиться справедливости мы сможем.

Получить оперативный комментарий от Раевской больницы не удалось — сотрудники ссылаются на занятость.

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