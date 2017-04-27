Внедорожник вынесло на огороженный тротуар после ДТП в центре города (видео)

В центре Красноярска на оживленном перекрестке столкнулись две иномарки, после ДТП одна из них протаранила забор и оказалась на пешеходном переходе. Авария случилась сегодня в 7:15 утра на перекрестке ул. Ленина и Декабристов.

Toyota RAV4 врезалась в автомобиль Renault Logan с автоледи, которая ехала по ул. Ленина и, предположительно, не остановилась, когда загорелся красный сигнал светофора. От удара одну машину отбросило на ул. Декабристов, а внедорожник снес пешеходный забор и оказался на тротуаре.

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что за рулем Renault находилась 40-летняя женщина, она обратилась за медицинской помощью. Второй иномаркой управлял 39-летний мужчина. В настоящее время устанавливается, кто из них на какой сигнал светофора двигался.