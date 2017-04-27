Внедорожник вынесло на огороженный тротуар после ДТП в центре города (видео)
За рулем Renault находилась 40-летняя женщина, она обратилась за медицинской помощью. Второй иномаркой управлял 39-летний мужчина.
За рулем Renault находилась 40-летняя женщина, она обратилась за медицинской помощью. Второй иномаркой управлял 39-летний мужчина.
В центре Красноярска на оживленном перекрестке столкнулись две иномарки, после ДТП одна из них протаранила забор и оказалась на пешеходном переходе. Авария случилась сегодня в 7:15 утра на перекрестке ул. Ленина и Декабристов.
Toyota RAV4 врезалась в автомобиль Renault Logan с автоледи, которая ехала по ул. Ленина и, предположительно, не остановилась, когда загорелся красный сигнал светофора. От удара одну машину отбросило на ул. Декабристов, а внедорожник снес пешеходный забор и оказался на тротуаре.
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Пешеходы в результате ДТП не пострадали.