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10:24 (мск), источник: VN.ru

Рецидивист украл деньги на билет до бабушки

На перроне станции Черепаново Новосибирской области на глазах у сотрудников ДПС мужчина выхватил деньги из кармана у отъезжающего мужчины. Он объяснил, что деньги ему понадобились на билет. После неудачного поиска работы мужчина решил уехать к бабушке в деревню.

Мужчина похитил деньги у пассажира, садящегося в электричку «Черепаново-Новосибирск-Главный», и бросился бежать. Как рассказали VN.ru сотрудники полиции, задержанным оказался неоднократно судимый 32-летний житель Алтайского края. Выяснилось, что 69-летний потерпевший приезжал в Черепаново на обследование в районную больницу. После прохождения врачей пришел на станцию, чтобы на отправиться домой.

На перроне пенсионер поговорил с незнакомым молодым человеком, а затем отправился на посадку в электричку. Но как только пожилой мужчина подошел к вагону, незнакомец резко подбежал к нему и выхватил из кармана деньги. Сумма причиненного ущерба составила три тысячи 200 рублей. Как рассказала VN.ru пресс-служба УТ МВД России по СФО, задержанный приезжал в Новосибирск устроиться на работу, но ничего не получилось. Тогда он решил поехать в гости к бабушке в Алтайский край, но денег на дорогу не было. На перроне он заметил, как пожилой мужчина прячет в карман несколько тысяч, тут же созрел план о том, чтобы их похитить. В настоящее время фигурант ожидает суда. Ему предъявлено обвинение по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до четырех лет.

Напомним, что увеличилось количество приезжающих в Новосибирск в поисках работы. Как сообщается на сайте министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, «самые востребованные у работодателей вакансии — водители автомобиля, грузчики, уборщики, продавцы, швеи и повара. Также ждут в Новосибирске и области менеджеров, медицинских работников, электрогазосварщиков, бухгалтеров, дворников и токарей».

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