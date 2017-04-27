В Краснодаре молодой человек осужден за пособничество боевикам

Собранные следственным отделом по Прикубанскому округу Краснодара СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 20-летнему жителю города Лабинска Виталию Каюде. Он признан виновным в оказании пособничества незаконному вооруженному формированию и незаконном хранении патронов к огнестрельному оружию, совершенном группой лиц по предварительном сговору.

Следствием и судом установлено, что Каюда, находясь в городе Ставрополе, познакомился с жителем Кабардино-Балкарской Республики, который являлся участником незаконного вооруженного формирования. Под его влиянием молодой человек стал исповедовать радикальное течение в исламе.

В ноябре 2015 года Каюда начал участвовать в деятельности вооруженного формирования, предоставляя информацию, конспиративные места проживания на территории Краснодара и транспортное средстве, а также хранить орудия преступлений. Кроме того, молодой человек получил от мужчины боеприпасы к нарезному огнестрельному оружию, которые хранил в багажнике автомобиля.

31 мая 2016 года деятельность Каюды пресекли оперативные сотрудники краевого УФСБ.