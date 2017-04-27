Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
В Крыму найден легендарный пароход с сокровищами Третьего рейха
"Люди погибли, а здесь фантазируют": пилот о версии гибели Ту-154
Звезда сериала «Деффчонки» стала мамой во второй раз
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
#Яжемать и #овуляшки: интернет против воинствующих матерейВ социальных сетях появляется все больше групп, посвященных явлению, которое можно уложить в лаконичное «я же мать»
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
1000 автобусов с бойцами направлено на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
СМИ: Волочкова приютила в поместье семью из Таджикистана
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
22Цвет нации
16Мир встретил Пасху
15Роботы в Пальмире
8Возвращение христиан в Каракош
11:24 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре молодой человек осужден за пособничество боевикам

Он признан виновным в оказании пособничества незаконному вооруженному формированию и незаконном хранении патронов к огнестрельному оружию.

Собранные следственным отделом по Прикубанскому округу Краснодара СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 20-летнему жителю города Лабинска Виталию Каюде. Он признан виновным в оказании пособничества незаконному вооруженному формированию и незаконном хранении патронов к огнестрельному оружию, совершенном группой лиц по предварительном сговору.

Следствием и судом установлено, что Каюда, находясь в городе Ставрополе, познакомился с жителем Кабардино-Балкарской Республики, который являлся участником незаконного вооруженного формирования. Под его влиянием молодой человек стал исповедовать радикальное течение в исламе.

В ноябре 2015 года Каюда начал участвовать в деятельности вооруженного формирования, предоставляя информацию, конспиративные места проживания на территории Краснодара и транспортное средстве, а также хранить орудия преступлений. Кроме того, молодой человек получил от мужчины боеприпасы к нарезному огнестрельному оружию, которые хранил в багажнике автомобиля.

31 мая 2016 года деятельность Каюды пресекли оперативные сотрудники краевого УФСБ.

Приговором суда Виталию Каюде назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю. Приговор в законную силу не вступил.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Житель Краснодара выращивал в квартире коноплю
Захарова предложила знак восстановления отношений между РФ и США
Правительство Хакасии отправили в отставку за нерасторопность
ВВС Израиля нанесли удары в районе аэропорта Дамаска
Совфед внес поправки в закон «О связи», касающиеся выдачи SIM
Какие важные законы ждут россиян в мае
United Airlines пообещала не выгонять пассажиров из самолетов
Ученые предупредили о последствиях таяния мерзлоты в Арктике
Спорт
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев»
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь