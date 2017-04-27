В Краснодаре молодой человек осужден за пособничество боевикам
Он признан виновным в оказании пособничества незаконному вооруженному формированию и незаконном хранении патронов к огнестрельному оружию.
Он признан виновным в оказании пособничества незаконному вооруженному формированию и незаконном хранении патронов к огнестрельному оружию.
Собранные следственным отделом по Прикубанскому округу Краснодара СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 20-летнему жителю города Лабинска Виталию Каюде. Он признан виновным в оказании пособничества незаконному вооруженному формированию и незаконном хранении патронов к огнестрельному оружию, совершенном группой лиц по предварительном сговору.
Следствием и судом установлено, что Каюда, находясь в городе Ставрополе, познакомился с жителем
В ноябре 2015 года Каюда начал участвовать в деятельности вооруженного формирования, предоставляя информацию, конспиративные места проживания на территории Краснодара и транспортное средстве, а также хранить орудия преступлений. Кроме того, молодой человек получил от мужчины боеприпасы к нарезному огнестрельному оружию, которые хранил в багажнике автомобиля.
31 мая 2016 года деятельность Каюды пресекли оперативные сотрудники краевого УФСБ.
Приговором суда Виталию Каюде назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год, сообщает