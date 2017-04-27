Утром 27 апреля в Волжском произошло смертельное ДТП

Столкнулись машины «Лада Гранта» и «Тойота Авенсис». От удара иномарку выбросило на трамвайные пути. В результате аварии на месте погибла 19-летняя девушка, находившаяся в салоне «Лады Гранты».

В тяжелом состоянии в больницу доставлены 66-летний водитель иномарки и 19-летняя девушка, находившаяся в «Гранте».

Устанавливаются личности девушек и того, кто из них в момент аварии находился за рулем отечественного авто. Сейчас на месте работают экипажи ОГИБДД Управления МВД России по Волжскому.