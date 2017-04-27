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11:56 (мск), источник: Интерфакс

Особый противопожарный режим вводится в Нижегородской области

Нижний Новгород. 27 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Правительство Нижегородской области издало постановление о введении на территории региона с 28 апреля особого противопожарного режима, сообщается на сайте регионального Главного управления МЧС РФ.

Источник: AP 2017

Данный режим устанавливает запрет на посещение лесов при наступлении IV — V класса пожарной опасности. Также запрещено разводить костры и готовить пищу на углях на землях лесного фонда и на участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения.

В период ограничений леса будут патрулировать мобильные группы, в которые войдут, в том числе, работники муниципалитетов и полицейские. На нарушителей будет наложен штраф: до 5 тыс. рублей на граждан, до 40 тыс. рублей на должностных лиц и до 500 тыс. рублей на юридических лиц.

«Кроме того, предусматривается и уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар с крупным материальным ущербом и гибелью людей, либо за умышленный поджог», — отмечается в сообщении.

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