Особый противопожарный режим вводится в Нижегородской области

Данный режим устанавливает запрет на посещение лесов при наступлении IV — V класса пожарной опасности. Также запрещено разводить костры и готовить пищу на углях на землях лесного фонда и на участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения.

В период ограничений леса будут патрулировать мобильные группы, в которые войдут, в том числе, работники муниципалитетов и полицейские. На нарушителей будет наложен штраф: до 5 тыс. рублей на граждан, до 40 тыс. рублей на должностных лиц и до 500 тыс. рублей на юридических лиц.

«Кроме того, предусматривается и уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар с крупным материальным ущербом и гибелью людей, либо за умышленный поджог», — отмечается в сообщении.