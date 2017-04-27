В Екатеринбурге две станции метро проверили из-за кейса с тетрадками

В 9 утра в дежурную часть ОВД по охране объектов метрополитена от поездной бригады конечной станции «Ботаническая» поступило экстренное сообщение об обнаружении в одном из вагонов бесхозного кейса.

«Силовики предприняли комплекс необходимых в данной ситуации мер реагирования — временно приостановили работу не только “Ботанической” станции, но и предпоследней — “Чкаловской”. Другие станции продолжали работать в обычном режиме, поскольку перед “Чкаловской” поезда могут разворачиваться и следовать в обратном направлении», — рассказал «РГ» официальный представитель областного главка полиции Валерий Горелых.

Чтобы не подвергать возможной опасности граждан, полицейские попросили всех подняться на поверхность — 17 работников и 167 пассажиров с обеих станций. Близ метро создали зону безопасности и вызвали специалистов по взрывным устройствами из организации «Уралвымпел».

«К счастью, ничего криминального и взрывоопасного в находке не оказалось — там были тетрадки, ручки, папки с лекциями. Одна называлась “методическое пособие занятий по основам медицинских знаний на тему инфекционных болезней”. Владелец кейса пока в полицию не явился — или осознал, какой переполох случился из-за брошенной сумки, и устыдился, или еще не заметил, что забыл вещи в метро», — говорит полковник Горелых.

В 9.45 проверочным мероприятиям полиции дали отбой — станции приступили к обычной работе.