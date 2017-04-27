Микроавтобус врезался в светофор у омского горсовета и скрылся

Выяснилось, что виновником инцидента оказался водитель микроавтобуса. Он врезался в дорожный объект и скрылся с места ДТП, оставив сломанное ограждение и покосившийся светофор.

Как пояснил «СуперОмску» директор НП «Транс-Сигнал» Нателла Троценко, едва ли не сразу на место выехала ремонтно-восстановительная бригада.

«ДТП зафиксировано в 6:30. Диспетчер сразу же направила на место ремонтно-восстановительную бригаду. К 11:30 светофор был уже в исправном состоянии. К сожалению, такие случаи не редкость. Водители часто наносят ущерб дорожным объектам и скрываются», — пояснила Троценко.

В настоящий момент идут поиски водителя микроавтобуса. Стойка светофора, которую поставили взамен сломанной, стоит около 9 тыс. рублей. По всей видимости, эти расходы лягут на виновника ДТП.