Микроавтобус врезался в светофор у омского горсовета и скрылся
Стали известны подробности инцидента со светофором на пересечении улицы Думская и проспекта Карла Маркса, что рядом с горсоветом в центре Омска.
Стали известны подробности инцидента со светофором на пересечении улицы Думская и проспекта Карла Маркса, что рядом с горсоветом в центре Омска.
Выяснилось, что виновником инцидента оказался водитель микроавтобуса. Он врезался в дорожный объект и скрылся с места ДТП, оставив сломанное ограждение и покосившийся светофор.
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В настоящий момент идут поиски водителя микроавтобуса. Стойка светофора, которую поставили взамен сломанной, стоит около 9 тыс. рублей. По всей видимости, эти расходы лягут на виновника ДТП.