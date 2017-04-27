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12:42 (мск), источник: AmurMedia.ru

Руководителя управляющей компании осудили в Хабаровске

Его признали виновным в злостном неисполнении решения Арбитражного суда и обязали выплатить штраф.

Хабаровск, 27 апреля, AmurMedia.

Мировой судья судебного участка № 3 Железнодорожного района Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении директора управляющей компании. Он признан виновным в злостном неисполнении решения суда, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд установил, что руководитель управляющей компании не намеревался исполнять решение Арбитражного суда о передаче многоквартирного дома другой управляющей организации, избранной собственниками квартир. Не желая терять прибыль от обслуживания дома, он в период с 25 апреля 2015 года по 1 августа 2016 года создал новую управляющую организацию, которой передал ключи и техническую документацию на дом, то есть самому себе. Подсудимый нарушил принцип общеобязательности исполнения судебных актов, а также права собственников.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, в содеянном не раскаялся. Суд приговорил директора управляющей компании к штрафу в размере 180 тысяч рублей. Государственное обвинение поддержала прокуратура Железнодорожного района г. Хабаровска.

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