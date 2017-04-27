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14:03 (мск), источник: РИАЦ

В двух районах Волгограда произошли ДТП с повреждением девяти машин

26 апреля в Тракторозаводском районе Волгограда 32-летний водитель, управляя автомашиной Renault Logan, на пересечении ул. Мясникова — Н. Отрады проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной Hyundai Solaris.

В результате ДТП автомашину Renault Logan отбросило на точно такую же иномарку, Hyundai налетел на «ГАЗ- 322132», припаркованный у бордюра. В результате ДТП двое пассажирок Renault, пострадавшего от «рикошета», получили травмы и были госпитализированы.

Спустя несколько часов в Советском районе 33-летний водитель, находившийся за рулем «ВАЗ-21104», напротив дома № 2 по пр. Университетский так же проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной Nissan Primera. В результате ДТП «ВАЗ -21104» выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на три стоявшие автомашины «ВАЗ — 2110», Mercedes-Benz, Nissan Maxima. В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ-21104» с травмой головы был госпитализирован.

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