В двух районах Волгограда произошли ДТП с повреждением девяти машин

В результате ДТП автомашину Renault Logan отбросило на точно такую же иномарку, Hyundai налетел на «ГАЗ- 322132», припаркованный у бордюра. В результате ДТП двое пассажирок Renault, пострадавшего от «рикошета», получили травмы и были госпитализированы.

Спустя несколько часов в Советском районе 33-летний водитель, находившийся за рулем «ВАЗ-21104», напротив дома № 2 по пр. Университетский так же проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной Nissan Primera. В результате ДТП «ВАЗ -21104» выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на три стоявшие автомашины «ВАЗ — 2110», Mercedes-Benz, Nissan Maxima. В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ-21104» с травмой головы был госпитализирован.