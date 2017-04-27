У ТЦ «Сити» в Калининграде грузовик столкнулся с легковушкой: движение затруднено
В четверг, 27 апреля, на Московском проспекте в Калининграде грузовик «Ман» столкнулся с легковушкой. Об этом сообщают очевидцы происшествия.
В четверг, 27 апреля, на Московском проспекте в Калининграде грузовик «Ман» столкнулся с легковушкой. Об этом сообщают очевидцы происшествия.
По словам свидетелей, в результате ДТП никто не пострадал. Легковой автомобиль получил повреждения. Участники аварии ожидают приезда сотрудников ГИБДД.
На Московском проспекте затруднено движение в сторону центра города.