У ТЦ «Сити» в Калининграде грузовик столкнулся с легковушкой: движение затруднено

У ТЦ «Сити» в Калининграде грузовик столкнулся с легковушкой: движение затруднено

В четверг, 27 апреля, на Московском проспекте в Калининграде грузовик «Ман» столкнулся с легковушкой. Об этом сообщают очевидцы происшествия.