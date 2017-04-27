Хозяин дома попал в больницу после пожара в центре Воронежа

Мужчина попал в больницу после пожара в жилом доме на улице Белинского в Центральном районе Воронежа, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МЧС по региону в четверг, 27 апреля. Пострадавшего — хозяина дома — госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

ЧП случилось в 6:09. Очевидцы сообщили в «систему 112», что дом горел открытым пламенем. Огонь потушили силами девяти спасателей в 6:34. К этому времени он успел повредить комнату на площади 15 кв. м. Причина пожара устанавливается.