Хозяин дома попал в больницу после пожара в центре Воронежа
Мужчину госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.
Мужчину госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.
Мужчина попал в больницу после пожара в жилом доме на улице Белинского в Центральном районе Воронежа, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
ЧП случилось в 6:09. Очевидцы сообщили в «систему 112», что дом горел открытым пламенем. Огонь потушили силами девяти спасателей в 6:34. К этому времени он успел повредить комнату на площади 15 кв. м. Причина пожара устанавливается.