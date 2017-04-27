В Екатеринбурге мужчина уехал из дома и бесследно исчез. Возбуждено дело об убийстве
В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшего мужчину. Возбуждено дело об убийстве, следователи обращаются за помощью.
В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшего мужчину. Возбуждено дело об убийстве, следователи обращаются за помощью.
Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, разыскивается Ахтямов Вадим Равильевич
Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, волосы
«Просьба ко всем, кто обладает
Там уточнили, что по факту исчезновения мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Сейчас оно находится в производстве.