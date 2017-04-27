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11:17 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге мужчина уехал из дома и бесследно исчез. Возбуждено дело об убийстве

В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшего мужчину. Возбуждено дело об убийстве, следователи обращаются за помощью.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, разыскивается Ахтямов Вадим Равильевич 12.12.1969 года рождения. Известно, что 6 октября прошлого года мужчина уехал из дома, расположенного по улице Прибалтийская в Екатеринбурге, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза темные, брови дугообразные густые. Особые приметы: шрам от аппендицита.

«Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, сообщить необходимые сведения в следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга СК России по телефону: 8 (343) 261−48−53, а также по сотовому телефону: 8−919−363−94−13 или по линии «02», — добавили в ведомстве.

Там уточнили, что по факту исчезновения мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Сейчас оно находится в производстве.

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