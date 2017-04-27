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11:13 (мск), источник: СуперОмск

Наркоман, взявший в заложницы 13-летнюю девочку, может сесть на 15 лет

Региональный Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего Евгения Завагина.

Завагин обвиняется сразу по нескольким статьям — нарушение неприкосновенности жилища, захват и удержание заложника с применением насилия, с применением постороннего предмета в качестве оружия в отношении несовершеннолетнего, а также в отношении двух лиц из корыстных побуждений.

По версии следствия, Евгений Завагин, живший с сожительницей в селе Розовка, поссорился с ней и уехал в Омск. Вечером того же дня он заселился в гостиницу на 11-й Северной. На следующее утро подозреваемый выпил пива и ввел себе внутривенно дозу «микса», после чего у него начались галлюцинации.

Около 10 часов утра Завагин через форточку на втором этаже в одних трусах выбрался на улицу, пытаясь скрыться от якобы преследовавших его убийц. Вскоре он забежал в первый попавшийся дом, где была открыта дверь. Схватив кухонный нож, он стал угрожать им 13-летней девочке и ее 78-летней бабушке. Последней удалось выйти на улицу. А девочку Завагин заставил позвонить полицейским, у которых он потребовал героин в качестве выкупа. Школьнице он угрожал убийством.

Согласно заключениям экспертов, девочка получила поверхностную резаную рану спины и множественные царапины шеи и передней брюшной стенки.

В результате слаженных действий полицейских и росгвардейцев наркомана удалось грамотно обезвредить. Ранее неоднократно судимый Завагин был взят под стражу.

На допросе подозреваемый признал свою вину. Согласно экспертизам, на момент совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения. Он также был признан вменяемым.

«Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса о передаче в суд», — говорится в сообщении пресс-службы регионального Следкома.

За инкриминируемые преступления Евгений Завагин отправиться на решетку на срок от 6 до 15 лет.

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