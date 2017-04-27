За сутки в Калининграде нашли два неразорвавшихся боеприпаса
В среду в областном центре было обнаружено два неразорвавшихся боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в четверг сообщили в
В среду в областном центре было обнаружено два неразорвавшихся боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в четверг сообщили в
Артиллерийский снаряд калибра 76 мм был найден на ул. Горького 180а, артиллерийский снаряд калибра 120 мм — на ул. Аллея Смелых 213. В ближайшее время боеприпасы будут утилизированы.