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11:35 (мск), источник: Новый Калининград

За сутки в Калининграде нашли два неразорвавшихся боеприпаса

В среду в областном центре было обнаружено два неразорвавшихся боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в четверг сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Новый Калининград

Артиллерийский снаряд калибра 76 мм был найден на ул. Горького 180а, артиллерийский снаряд калибра 120 мм — на ул. Аллея Смелых 213. В ближайшее время боеприпасы будут утилизированы.

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