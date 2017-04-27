В Анапе машина сбила десятилетнего мальчика

Авария произошла около 19:00 на одной из улиц курорта. По предварительным данным, 28-летний водитель Ford сбил пешехода, который переходил дорогу не по зебре, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

После ДТП госпитализировали десятилетнего пешехода. Проводится проверка.

В тот же день в Анапе произошла еще одна авария, в которой пострадал пешеход. ДТП случилось около 22:00 на трассе Новороссийск — Керченский пролив. По предварительным данным, 27-летний водитель ВАЗ-21074 сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Пострадавшую госпитализировали. Проводится проверка.