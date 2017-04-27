Прокуратура представила новые детали покушения на главу ДПМ

По данным прокуратуры, Григорий Карамалак, известный по кличке Болгар, является одним из заказчиков убийства главы ДПМ.

Напомним, 7 апреля в результате совместной операции правоохранительных органов Молдовы и Украины по подозрению в подготовке убийства председателя ДПМ Влада Плахотнюка в обеих странах задержали 17 человек.

По словам прокурора Виталия Бусуйка, за выполнение задания им обещали 200 тысяч долларов, половину из которых уже заплатили, кроме того заказчики пообещали исполнителям дополнительный бонус.

В ходе спецоперации были изъяты четыре гранатомета РПГ-26, два пистолета CZ-75 с глушителями, средства связи. Параллельно в Украине был задержан лидер этой преступной группировки, были проведены обыски у восьми членов банды.