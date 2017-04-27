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11:28 (мск), источник: Publika.md

Прокуратура представила новые детали покушения на главу ДПМ

Сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью представили новые детали покушения на председателя ДПМ Влада Плахотнюка.

Источник: Publika.md

По данным прокуратуры, Григорий Карамалак, известный по кличке Болгар, является одним из заказчиков убийства главы ДПМ.

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Напомним, 7 апреля в результате совместной операции правоохранительных органов Молдовы и Украины по подозрению в подготовке убийства председателя ДПМ Влада Плахотнюка в обеих странах задержали 17 человек.

По словам прокурора Виталия Бусуйка, за выполнение задания им обещали 200 тысяч долларов, половину из которых уже заплатили, кроме того заказчики пообещали исполнителям дополнительный бонус.

В ходе спецоперации были изъяты четыре гранатомета РПГ-26, два пистолета CZ-75 с глушителями, средства связи. Параллельно в Украине был задержан лидер этой преступной группировки, были проведены обыски у восьми членов банды.

После завершения задуманного убийцы должны были вернуться в Украину. Таким образом, замысел злоумышленников состоял в том, чтобы дискредитировать правоохранительную систему нашей страны и ухудшить украинский-молдавские межгосударственные отношения.

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