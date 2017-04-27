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15:10 (мск), источник: "Российская газета"

На Дону экс-полицейских осудят за кражу 246 единиц оружия

В Ростове-на-Дону сотрудники Следственного комитета России завершили расследование уголовного дела о краже из отдела полиции 246 единиц огнестрельного и газового оружия, а также боеприпасов и взрывчатки. Общая стоимость похищенного составила около трех миллионов рублей. По версии следствия, к преступлению причастны четыре человека, в том числе бывшие сотрудники полиции.

Как следует из материалов дела, с июля 2015 года по март 2016 года внештатный сотрудник полиции по противодействию экстремизму Александр Гулов вынес оружейной комнаты отдела полиции в Кировском районе города свыше 240 пистолетов, охотничьих ружей, автоматов и других единиц травматического оружия. Кроме того, он украл также свыше 100 патронов, взрывчатку и запасные части к оружию.

Доступ к оружейной комнате злоумышленник получил от старшего специалиста группы тылового обеспечения отдела полиции Алексея Бутырского, который передал ему передавал ему ключи от сейфов. Следователи располагают информацией, что «тыловик» был в курсе всех операций внештатного сотрудника. Похищенное оружие и боеприпасы оседали в Батайске, где братья Виталий и Александр Фроловы его перепрятывали и продавали, выражаясь языком протокола, «неустановленным лицам».

Факт пропажи целого арсенала был выявлен в феврале прошлого года, когда двое работников прокуратуры сдали на хранение в отдел полиции № 3 УМВД России по Ростову-на-Дону два травматических пистолета. Оружие исчезло и по данному факту была назначена доследственная проверка. Благодаря этому и стали известны масштабы хищения.

После проведения проверки неполное служебное соответствие также объявлено 12 полицейским и четверым — строгий выговор. Начальник УВД МВД России по Ростову-на-Дону полковник Дмитрий Тарасенко был отстранен от выполнения служебных обязанностей. Поводом для отстранения высокопоставленного офицера полиции стал инцидент, произошедший еще 7 марта 2016 года в городе Курганинске Краснодарского края. Сотрудники местной полиции остановили для досмотра внедорожник Range Rover, в котором во время досмотра было обнаружено огнестрельное оружие. Следователи полагают, что пистолеты, винтовки и автомат могли быть похищены из отдела ростовской полиции.

Так как часть пистолетов, винтовок и охотничьих ружей могла быть вывезена за пределы Ростовской области, то руководителем следственного управления СКР по Ростовской области Юрием Поповым было принято решение о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности).

— В ходе совместно проведенных следователями и сотрудниками ГУВД по Ростовской области следственных действий и оперативных мероприятий обнаружено, изъято и возвращено более 80 единиц оружия и боеприпасов, похищенных из камеры хранения отдела полиции, — сообщила корреспонденту «РГ» официальный представитель регионального управления СК Галина Гагалаева.

Во время следствия Александр Гулов признал вину полностью и с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Алексей Бутырский вину не признал. Братья Фроловы обвиняются по семи статьям УК, в том числе «незаконное хранение и ношение взрывчатого вещества» и «покушение на незаконный сбыт оружия, его основных частей и боеприпасов». В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кстати

Незаконно хранящееся оружие жители Ростовской области, не опасаясь уголовного преследования, могут сдать за вознаграждение до 1 декабря 2017 года. Оружие и боеприпасы можно сдать в городских и районных отделах МВД. За каждый сданный пистолет, револьвер, винтовку и карабин назначено вознаграждение — пять тысяч рублей, за автомат и пулемет — восемь тысяч, за охотничье гладкоствольное ружье — две тысячи рублей. За каждый грамм взрывчатки дадут 10 рублей, а один патрон оценивается в один рубль. Также вознаграждение жители области могут получить за боеприпасы со времен Великой Отечественной войны — 500 рублей за мину, снаряд, бомбу или гранату.

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