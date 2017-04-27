Калиниградские таможенники перекрыли канал поставки наркотика из Голландии
Сотрудники калининградской таможни перекрыли канал поставки психотропных средств из Голландии.
Сотрудники калининградской таможни перекрыли канал поставки психотропных средств из Голландии.
Незаконным бизнесом занялись двое калининградцев. Подробности сообщили в
Установление личностей контрабандистов заняло не один месяц. Во время очередной поставки удалось задержать как наркокурьера, так и организатора группы.
«На таможенном посту МАПП Мамоново был задержан микроавтобус “Фольксваген”, предназначенный для международных перевозок, в приборной панели которого наркоторговцы оборудовали тайник. Здесь таможенники и обнаружили полиэтиленовый сверток с пастообразным веществом белого цвета общим весом около килограмма», — рассказали в ведомстве.
Экспертиза показала, что внутри находится психотропное средство амфетамин.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Наркотик изъят.