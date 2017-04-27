Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Предатель, Бывалый и режиссер: три амплуа Евгения Моргунова
В Крыму найден легендарный пароход с сокровищами Третьего рейха
Скончался бывший вице-премьер правительства России
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
СМИ: 20-летняя супермодель показала фигуру в крошечном бикини
СМИ: США перебросят истребители к границам РФ
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
"Такого не ожидал никто": близкие Волочковой о таджиках в ее доме
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
16Мир встретил Пасху
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
12:46 (мск), источник: АиФ Калининград

Калиниградские таможенники перекрыли канал поставки наркотика из Голландии

Сотрудники калининградской таможни перекрыли канал поставки психотропных средств из Голландии.

Незаконным бизнесом занялись двое калининградцев. Подробности сообщили в пресс-службе областной таможни.

Установление личностей контрабандистов заняло не один месяц. Во время очередной поставки удалось задержать как наркокурьера, так и организатора группы.

«На таможенном посту МАПП Мамоново был задержан микроавтобус “Фольксваген”, предназначенный для международных перевозок, в приборной панели которого наркоторговцы оборудовали тайник. Здесь таможенники и обнаружили полиэтиленовый сверток с пастообразным веществом белого цвета общим весом около килограмма», — рассказали в ведомстве.

Экспертиза показала, что внутри находится психотропное средство амфетамин.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Наркотик изъят.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«В поисках ада». Невзоров - о свободе и бедах России
СКР опроверг версию о крушении Ту-154 под Сочи из-за перегруза
Правительство Хакасии отправили в отставку за нерасторопность
Захарова предложила знак восстановления отношений между РФ и США
СМИ: Патриарх согласовал с Путиным передачу Исаакия РПЦ
Какие важные законы ждут россиян в мае
United Airlines пообещала не выгонять пассажиров из самолетов
Ученые предупредили о последствиях таяния мерзлоты в Арктике
Спорт
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев»
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Предатель, Бывалый и режиссер: три амплуа Евгения Моргунова 90 лет назад родился Евгений Моргунов, ведущий советский актер комедийного жанра. Вспоминаем удивительную творческую судьбу актера, не сыгравшего ни одной главной роли, но вошедшего в историю кино
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Названы даты встреч московских властей с жильцами хрущевок
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь