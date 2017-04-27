Калиниградские таможенники перекрыли канал поставки наркотика из Голландии

Незаконным бизнесом занялись двое калининградцев. Подробности сообщили в пресс-службе областной таможни.

Установление личностей контрабандистов заняло не один месяц. Во время очередной поставки удалось задержать как наркокурьера, так и организатора группы.

«На таможенном посту МАПП Мамоново был задержан микроавтобус “Фольксваген”, предназначенный для международных перевозок, в приборной панели которого наркоторговцы оборудовали тайник. Здесь таможенники и обнаружили полиэтиленовый сверток с пастообразным веществом белого цвета общим весом около килограмма», — рассказали в ведомстве.

Экспертиза показала, что внутри находится психотропное средство амфетамин.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Наркотик изъят.