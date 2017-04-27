Восемь жителей Кубани задержаны за совершение краж

Установлено, что злоумышленники в ночное время суток передвигались по Краснодарскому краю на двух автомобилях, похищали различное имущество из магазинов и складских помещений и скрывались. Похищенное имущество мужчины сбывали, а вырученные денежные средства распределяли между собой и тратили на личные нужды.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска кубанского главка, совместно с полицейскими Павловского района установили личности злоумышленников. При проведении спецоперации полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии провели обыски по месту жительства подозреваемых, в результате которых обнаружили часть похищенного имущества. В качестве вещественных доказательств были изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также электроинструменты и бейсбольные биты.

По данным фактам следственным отделом ОМВД России по Павловскому району возбуждено 16 уголовных дел. Сумма ущерба устанавливается.