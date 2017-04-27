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17:50 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Восемь жителей Кубани задержаны за совершение краж

Восемь жителей Краснодарского края от 19 до 28 лет были задержаны и доставлены в отдел МВД России по Павловскому району. Их подозревают в совершении свыше 30 краж, совершенных в нескольких районах края.

Установлено, что злоумышленники в ночное время суток передвигались по Краснодарскому краю на двух автомобилях, похищали различное имущество из магазинов и складских помещений и скрывались. Похищенное имущество мужчины сбывали, а вырученные денежные средства распределяли между собой и тратили на личные нужды.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска кубанского главка, совместно с полицейскими Павловского района установили личности злоумышленников. При проведении спецоперации полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии провели обыски по месту жительства подозреваемых, в результате которых обнаружили часть похищенного имущества. В качестве вещественных доказательств были изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также электроинструменты и бейсбольные биты.

По данным фактам следственным отделом ОМВД России по Павловскому району возбуждено 16 уголовных дел. Сумма ущерба устанавливается.

Им грозит лишение свободы на срок до 5 лет. В настоящее время в отношении шести задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, двое — заключены под стражу. В отношении одного подозреваемого мера пресечения не избиралась, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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