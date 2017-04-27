СК уточнил, когда примет окончательное решение о причинах крушения Ту-154
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Следователи назовут причины крушения самолета Ту-154 под Сочи только после проведения всех необходимых
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Следователи назовут причины крушения самолета Ту-154 под Сочи только после проведения всех необходимых
Ранее СМИ выдвинули очередную гипотезу, согласно которой воздушное судно рухнуло в Черное море
«Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов», — подчеркнула Петренко.
Самолет Ту-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию, разбился вскоре после дозаправки в Сочи 25 декабря. На борту самолета находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля Александрова, девять сотрудников российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).
После случившегося СК возбудил уголовное дело. В рамках расследования силовики, в частности, опровергли версию о теракте на борту лайнера.