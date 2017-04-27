СК уточнил, когда примет окончательное решение о причинах крушения Ту-154

Ранее СМИ выдвинули очередную гипотезу, согласно которой воздушное судно рухнуло в Черное море из-за перегрузки: якобы при взлете вес лайнера составил более 110 тонн при нормативе в 98 тонн.

«Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов», — подчеркнула Петренко.

Самолет Ту-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию, разбился вскоре после дозаправки в Сочи 25 декабря. На борту самолета находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля Александрова, девять сотрудников российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

После случившегося СК возбудил уголовное дело. В рамках расследования силовики, в частности, опровергли версию о теракте на борту лайнера.