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12:10 (мск), источник: ТАСС

СК опроверг информацию о том, что перегрузка стала причиной крушения Ту-154 под Сочи

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ опроверг информацию СМИ о том, что перегрузка стала причиной крушения самолета Ту-154 над Черным морем близ Сочи. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Появившееся заявление в прессе о перегрузке воздушного судна Ту-154, которая якобы стала причиной катастрофы над Черным морем, не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела», — заявила Петренко.

Она отметила, что «окончательное решение по уголовному делу будет принято военно-следственными органами СК России только после проведения комплекса летно-технических экспертиз». «Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов», — подчеркнула представитель СК.

Ту-154 Минобороны России разбился рано утром 25 декабря 2016 года. Катастрофа произошла вскоре после вылета лайнера из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека — военнослужащие, представители СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.

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