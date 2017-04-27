Житель Соликамска выпрыгнул с 4-го этажа с годовалой дочерью на руках
Оба остались живы, но мужчине за попытку убийства дочери грозит пожизненное заключение.
Оба остались живы, но мужчине за попытку убийства дочери грозит пожизненное заключение.
Житель Соликамска едва не погиб сам и чуть не убил ребёнка. Он взял в руки свою полуторогодовалую дочь и выпрыгнул из окна четвёртого этажа квартиры, которую он снимал с семьёй.
«Объяснить своё поведение мужчина не мог. Он уверял, что поводов для суицида и убийства дочери у него не было. Мы предполагаем, что в этот момент мужчина был под воздействием наркотических веществ. Сейчас эту версию проверяем. На неадекватное поведение этого человека указывали и соседи. Мужчина нигде не работал. На какие средства он жил, сказать трудно. С женой и дочерью у него были хорошие отношения», — рассказал корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» руководитель следственного управления по Соликамску Ильдар Салихов. Ни мужчина, ни его ребёнок существенно не пострадали, потому что упали в сугроб. ЧП произошло 12 апреля. Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе. За попытку убийства своей дочери ему может грозить пожизненное заключение.