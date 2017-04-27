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12:14 (мск), источник: АиФ Прикамье

Житель Соликамска выпрыгнул с 4-го этажа с годовалой дочерью на руках

Оба остались живы, но мужчине за попытку убийства дочери грозит пожизненное заключение.

Житель Соликамска едва не погиб сам и чуть не убил ребёнка. Он взял в руки свою полуторогодовалую дочь и выпрыгнул из окна четвёртого этажа квартиры, которую он снимал с семьёй.

«Объяснить своё поведение мужчина не мог. Он уверял, что поводов для суицида и убийства дочери у него не было. Мы предполагаем, что в этот момент мужчина был под воздействием наркотических веществ. Сейчас эту версию проверяем. На неадекватное поведение этого человека указывали и соседи. Мужчина нигде не работал. На какие средства он жил, сказать трудно. С женой и дочерью у него были хорошие отношения», — рассказал корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» руководитель следственного управления по Соликамску Ильдар Салихов. Ни мужчина, ни его ребёнок существенно не пострадали, потому что упали в сугроб. ЧП произошло 12 апреля. Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе. За попытку убийства своей дочери ему может грозить пожизненное заключение.

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