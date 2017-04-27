В Минске судят анархиста, который набросил петлю на памятник городовому

Инцидент произошел в марте. Петля была наброшена на шею скульптуре, которую в преддверии Дня милиции установили возле здания МВД. Идейный вдохновитель акции взят под стражу и обвинен в хулиганстве.

Начальник ГУВД Мингорисполкома Александр Барсуков рассказал, что обвиняемый ранее три раза привлекался к уголовной ответственности (за хулиганство и порчу имущества), что, конечно, не самым лучшим образом характеризует этого молодого человека.

Максимальная санкция, предусматриваемая частью 1 статьи 339 УК, по которой проходит обвиняемый, — лишение свободы на три года.

Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.