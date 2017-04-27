СКР опроверг версию о крушении Ту-154 под Сочи из-за перегруза
Ранее «Газета.ру» сообщила, что вес самолета при взлете превышал 110 тонн при норме в 98 тонн.
Ранее «Газета.ру» сообщила, что вес самолета при взлете превышал 110 тонн при норме в 98 тонн.
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU — Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко опровергла распространенную в СМИ версию о крушении в декабре 2016 года самолета Ту-154 над Черным морем по причине перегруза.
Появившееся заявление в прессе о перегрузке воздушного судна, которая якобы стала причиной катастрофы над Черным морем, не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела.
«Отдельно стоит отметить, что окончательное решение по уголовному делу будет принято
Накануне «Газета.ру» сообщила со ссылкой на участвующих в расследовании экспертов, что причиной авиакатастрофы чрезмерная масса груза на борту,
«Газета.ру» подчеркнула, что экипаж о перегрузе не знал и взлетал, исходя из допустимого взлетного веса самолета.
Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря 2016 года. Лайнер, вылетевший в Сирию, упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Всего на борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов и руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку.