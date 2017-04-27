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12:28 (мск), источник: Интерфакс

СКР опроверг версию о крушении Ту-154 под Сочи из-за перегруза

Ранее «Газета.ру» сообщила, что вес самолета при взлете превышал 110 тонн при норме в 98 тонн.

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Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU — Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко опровергла распространенную в СМИ версию о крушении в декабре 2016 года самолета Ту-154 над Черным морем по причине перегруза.

Появившееся заявление в прессе о перегрузке воздушного судна, которая якобы стала причиной катастрофы над Черным морем, не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела.
Светлана Петренко
Официальный представитель Следственного комитета

«Отдельно стоит отметить, что окончательное решение по уголовному делу будет принято военно-следственными органами СК России только после проведения комплекса летно-технических экспертиз», — подчеркнула она. Представитель СКР добавила, что публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов.

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Накануне «Газета.ру» сообщила со ссылкой на участвующих в расследовании экспертов, что причиной авиакатастрофы чрезмерная масса груза на борту, из-за которого взлетный вес Ту-154 превысил 110 тонн при нормативных 98. Издание отметило, что на момент вылета лайнер был дозаправлен по максимуму — в баках оказалось 35,6 тонн топлива.

«Газета.ру» подчеркнула, что экипаж о перегрузе не знал и взлетал, исходя из допустимого взлетного веса самолета.

Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря 2016 года. Лайнер, вылетевший в Сирию, упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Всего на борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов и руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку.

Комментарии
9
Сергей Саморуков
Начинается подгонка , чтобы никто ничего не узнал .
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Профессор
Вот поэтому эта тягомотина и длится с прошлого года.
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валера малютин
щас либерасты заверещат, что ТУшка тайно везла российский БУК, чтобы тайно сбить над сирией малазийский боинг
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