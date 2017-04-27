Очевидец: на улице Восход около внедорожника скончался мужчина

— На улице Восход около дома № 23 на газоне лежал мертвый мужчина, рядом припаркован внедорожник на аварийке и стоит полицейский микроавтобус, — рассказал очевидец.

В Следственном комитете ProKazan.ru сообщили, что им сообщение о данном инциденте не поступало, следовательно, происшествие не является криминальным.

По предварительным данным, водителю авто стало плохо на дороге, и он скончался из-за проблем со здоровьем.

Идет расследование.