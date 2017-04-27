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12:34 (мск), источник: Prokazan.ru

Очевидец: на улице Восход около внедорожника скончался мужчина

В Казани на улице Восход около 11 часов неподалеку от внедорожника скончался мужчина, об этом сообщил народный корреспондент портала Александр.

Источник: Prokazan.ru

 — На улице Восход около дома № 23 на газоне лежал мертвый мужчина, рядом припаркован внедорожник на аварийке и стоит полицейский микроавтобус, — рассказал очевидец.

В Следственном комитете ProKazan.ru сообщили, что им сообщение о данном инциденте не поступало, следовательно, происшествие не является криминальным.

По предварительным данным, водителю авто стало плохо на дороге, и он скончался из-за проблем со здоровьем.

Идет расследование.

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