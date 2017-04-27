Река Сочи стала разноцветной от слитых в нее красителей

Прибывшие на место ЧП — хоздвор предприятия — представители городских властей выяснили, что краски выливались в канализационный люк, откуда они сначала попали в Хлудовский ручей, а затем и в реку.

Оказалось, что красители попали в речную воду с территории предприятия ОАО «Сочихолод», которое занимается изготовлением мясных, рыбных полуфабрикатов, мороженого и других молочных продуктов.

Найти исполнителей на месте не удалось, так как, завидев приближение проверяющих, все работники попросту разбежались.

Сейчас устанавливается, что это были за красители и кто несёт ответственность за халатное отношение к исполнению своих обязанностей и природе города, сообщает «Макс портал».

Ранее сообщалось, что странный цвет вода реки Сочи приобрела 26 апреля. На место происшествия выезжала комиссия из представителей городских властей и «Сочиводоканала». Тогда причину загрязнения установить не удалось.

Как сообщал «Югополис», 12 апреля в соцсетях начали стремительно распространяться сообщения о том, что жители микрорайона Мамайка задыхаются от невыносимого запаха, исходящего от реки Псахе. Прибрежная вода в море, куда впадает речка, потемнела. Сочинцы заподозрили, что в горную речку сбрасывают канализационные стоки, и начали звонить во все инстанции.