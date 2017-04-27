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12:52 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге 17 мая огласят приговор банде Тропиканки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге завершается судебный процесс по делу семьи из поселка Нейво-Шайтанский, подозреваемой в нескольких убийствах соседей ради полученных кредитов.

«Приговор по так называемому делу Тропиканки (Степенько, Глаголева, Муравьев, Неглец) будет провозглашён 17 мая в 11.00», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напоминаем, в банде состояли две женщины 41 и 45 лет, и двое мужчин 27 и 28 лет. Одна из женщин Светлана Степанько, она же Тропиканка, задолжала деньги предпринимательнице Наталье Глаголевой, торговавшей меховыми изделиями, и в качестве расплаты предложила ей оформлять кредиты на пьющих, не работающих односельчан. Однако банковская служба безопасности выявила признаки мошенничества при оформлении кредитов. Желая обезопасить себя злоумышленники убили тех, на кого успели оформить кредиты — 63-летнюю пенсионерку и двоих мужчин, возрастом 57 лет и 41 год.

«В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. па п."а п."а п."а ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц, в том числе, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление) и ст.159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой по предварительному сговору) — отмечают в пресс-службе ведомства.

Трое убийц были задержаны в феврале 2016 года и сознались в совершенных преступлениях. Позднее была изобличена и их 45-летняя сообщница, занимавшаяся предпринимательством.

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