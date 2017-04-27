Лже-ясновидящая выманивала деньги у симферопольцев

Сотрудниками уголовного розыска УМВД РФ по Симферополю была задержана лже-ясновидящая, которая обманным путем выманила деньги более чем у десяти симферопольцев. Нарушительницу нашли в Волгоградской области, передали в пресс-службе МВД по Крыму.

«В Волгоградской области задержана подозреваемая в совершении серии мошеннических действий на территории столицы Крыма. Злоумышленницей оказалась ранее не судимая 26-летняя жительница Ростова-на-Дону», — пояснили в сообщении.

Согласно данным пресс-службы МДВ по РК, мошенница сняла квартиру в центре Симферополя, оборудовав ее для проведения спиритических сеансов, которые обещали клиентам избавление от недугов.

«Стоимость услуг была различной — от 800 рублей до 40 тыс рублей», — отметили в ведомстве.

Злоумышленница призналась, что совершила 11 фактов мошеннических действий на территории крымской столицы.