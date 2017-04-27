Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Предатель, Бывалый и режиссер: три амплуа Евгения Моргунова
В Крыму найден легендарный пароход с сокровищами Третьего рейха
Стало известно о реакции Медведева на опрос о поддержке его ухода
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
#Яжемать и #овуляшки: интернет против воинствующих матерейВ социальных сетях появляется все больше групп, посвященных явлению, которое можно уложить в лаконичное «я же мать»
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
СМИ: 20-летняя супермодель показала фигуру в крошечном бикини
СМИ: США перебросят истребители к границам РФ
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
"Такого не ожидал никто": близкие Волочковой о таджиках в ее доме
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Медведев рассказал, как лично проверяет качество дорог
Продажа машины через автосалон — где искать подвох
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
16Мир встретил Пасху
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
12:54 (мск), источник: АиФ Крым

Лже-ясновидящая выманивала деньги у симферопольцев

В Волгоградской области поймали лже-ясновидящую, которая выманивала деньги у жителей Симферополя.

Сотрудниками уголовного розыска УМВД РФ по Симферополю была задержана лже-ясновидящая, которая обманным путем выманила деньги более чем у десяти симферопольцев. Нарушительницу нашли в Волгоградской области, передали в пресс-службе МВД по Крыму.

«В Волгоградской области задержана подозреваемая в совершении серии мошеннических действий на территории столицы Крыма. Злоумышленницей оказалась ранее не судимая 26-летняя жительница Ростова-на-Дону», — пояснили в сообщении.

Согласно данным пресс-службы МДВ по РК, мошенница сняла квартиру в центре Симферополя, оборудовав ее для проведения спиритических сеансов, которые обещали клиентам избавление от недугов.

«Стоимость услуг была различной — от 800 рублей до 40 тыс рублей», — отметили в ведомстве.

Злоумышленница призналась, что совершила 11 фактов мошеннических действий на территории крымской столицы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Это было похоже на казнь»: как американец убил русскую невесту
СКР опроверг версию о крушении Ту-154 под Сочи из-за перегруза
Правительство Хакасии отправили в отставку за нерасторопность
Захарова предложила знак восстановления отношений между РФ и США
СМИ: Патриарх согласовал с Путиным передачу Исаакия РПЦ
Какие важные законы ждут россиян в мае
United Airlines пообещала не выгонять пассажиров из самолетов
Ученые предупредили о последствиях таяния мерзлоты в Арктике
Спорт
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев»
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Предатель, Бывалый и режиссер: три амплуа Евгения Моргунова 90 лет назад родился Евгений Моргунов, ведущий советский актер комедийного жанра. Вспоминаем удивительную творческую судьбу актера, не сыгравшего ни одной главной роли, но вошедшего в историю кино
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь