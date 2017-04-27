Лже-ясновидящая выманивала деньги у симферопольцев
В Волгоградской области поймали
В Волгоградской области поймали
Сотрудниками уголовного розыска УМВД РФ по Симферополю была задержана
«В Волгоградской области задержана подозреваемая в совершении серии мошеннических действий на территории столицы Крыма. Злоумышленницей оказалась ранее не судимая 26-летняя жительница Ростова-на-Дону», — пояснили в сообщении.
Согласно данным
«Стоимость услуг была различной — от 800 рублей до 40 тыс рублей», — отметили в ведомстве.
Злоумышленница призналась, что совершила 11 фактов мошеннических действий на территории крымской столицы.