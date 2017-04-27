27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 28 апреля из-за сильных дождей, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно. Ночью по юго-востоку, днем на большей части территории прогнозируются продолжительные дожди. В некоторых районах по югу страны — грозы. Ветер переменных направлений 4−9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 0 до 6 градусов тепла, днем будет 5−11 выше нуля. По юго-востоку ночью ожидается 7−11 градусов тепла, днем — плюс 12−17, в Гомельской области — 18−23 градуса.