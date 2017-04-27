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18:02 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде «Фольксваген» сбил пенсионера на пешеходном переходе

В областном центре под колесами легкового автомобиля пострадал пожилой мужчина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в четверг сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Новый Калининград

26 апреля около 19:00 на проспекте Мира «Фольксваген» сбил мужчину, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате ДТП 74-летний пенсионер получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

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