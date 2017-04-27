В Калининграде «Фольксваген» сбил пенсионера на пешеходном переходе
В областном центре под колесами легкового автомобиля пострадал пожилой мужчина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в четверг сообщили в
В областном центре под колесами легкового автомобиля пострадал пожилой мужчина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в четверг сообщили в
26 апреля около 19:00 на проспекте Мира «Фольксваген» сбил мужчину, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате ДТП 74-летний пенсионер получил травмы, ему потребовалась госпитализация.