В ДТП в Жигулевске пострадали 8 человек

Предварительной причиной ДТП стал отказ тормозной системы у большегрузного автомобиля. В результате этого водитель фуры допустил наезд на вахтовый автобус ПАЗ, в котором находилось 23 человека, и на легковые автомашины, находившиеся в транспортном потоке. По предварительным данным, в результате ДТП получили ранения 8 человек — пассажиры автобуса ПАЗ, из которых семеро после оказания медицинской помощи отпущены домой, сообщает облГИБДД.