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12:56 (мск), источник: НИА Самара

В ДТП в Жигулевске пострадали 8 человек

Из них один госпитализирован.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, дорожная авария с участием 14 автомашин произошла сегодня утром на федеральной автодороги М-5 Урал на территории Жигулевска.

Предварительной причиной ДТП стал отказ тормозной системы у большегрузного автомобиля. В результате этого водитель фуры допустил наезд на вахтовый автобус ПАЗ, в котором находилось 23 человека, и на легковые автомашины, находившиеся в транспортном потоке. По предварительным данным, в результате ДТП получили ранения 8 человек — пассажиры автобуса ПАЗ, из которых семеро после оказания медицинской помощи отпущены домой, сообщает облГИБДД.

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