Никого не выпускают: в Киеве неизвестные захватили два магазина
Все выходы заблокированы.
Все выходы заблокированы.
В четверг днем, 27 апреля, в помещения двух магазинов сети «База Автозвука» в Киеве проникли неизвестные. Люди, одетые в гражданскую одежду, заблокировали все выходы и не выпускают никого из сотрудников.
Об этом «Обозревателю» сообщили в администрации компании.
На данный момент неизвестно, кем являются захватчики.
«Мы не можем связаться с нашими сотрудникам, которые находятся внутри магазинов, видимо, у них забрали телефоны», — рассказали в администрации. Работники компании предполагают, что в помещения могли ворваться с обыском представители госорганов. Также нельзя исключать рейдерский захват или грабеж.
По состоянию на 12:45 информации о захватчиках не поступало. Указанные события происходят в магазинах на улице Гетьмана, 13 и на проспекте Степана Бандеры, 8 (бывший Московский проспект).
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