Никого не выпускают: в Киеве неизвестные захватили два магазина

В четверг днем, 27 апреля, в помещения двух магазинов сети «База Автозвука» в Киеве проникли неизвестные. Люди, одетые в гражданскую одежду, заблокировали все выходы и не выпускают никого из сотрудников.

Об этом «Обозревателю» сообщили в администрации компании.

На данный момент неизвестно, кем являются захватчики.