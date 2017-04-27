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13:12 (мск), источник: Обозреватель

Никого не выпускают: в Киеве неизвестные захватили два магазина

Все выходы заблокированы.

В четверг днем, 27 апреля, в помещения двух магазинов сети «База Автозвука» в Киеве проникли неизвестные. Люди, одетые в гражданскую одежду, заблокировали все выходы и не выпускают никого из сотрудников.

Об этом «Обозревателю» сообщили в администрации компании.

На данный момент неизвестно, кем являются захватчики.

«Мы не можем связаться с нашими сотрудникам, которые находятся внутри магазинов, видимо, у них забрали телефоны», — рассказали в администрации. Работники компании предполагают, что в помещения могли ворваться с обыском представители госорганов. Также нельзя исключать рейдерский захват или грабеж.

По состоянию на 12:45 информации о захватчиках не поступало. Указанные события происходят в магазинах на улице Гетьмана, 13 и на проспекте Степана Бандеры, 8 (бывший Московский проспект).

Как сообщал «Обозреватель», 1 марта Генпрокуратура проводила обыски на территории вертолетной площадки на Парковой дороге, которая принадлежала экс-президенту Украины Виктору Януковичу.

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