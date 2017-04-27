Суд отклонил ходатайство уральского ловца покемонов в храме о повторной экспертизе роликов
В начале августа 2016 года блогер Руслан Соколовский снял видео о том, как ловил покемонов в
В начале августа 2016 года блогер Руслан Соколовский снял видео о том, как ловил покемонов в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/.
«Суд постановил отклонить ходатайство о проведении повторной экспертизы», — сказали там.
В начале августа 2016 года блогер снял видео о том, как ловил покемонов в
В октябре 2016 года блогера поместили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста — молодой человек разместил видеоролик на одном из видеохостингов, хотя в это время ему было запрещено пользоваться интернетом и сотовой связью по условиям меры пресечения. Защита блогера пыталась оспорить данное решение, но Свердловский областной суд отклонил апелляцию.
19 января Соколовскому было предъявлено новое обвинение по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», поводом стала обнаруженная во время обыска его дома ручка с видеокамерой. Соколовский помещен под домашний арест до 14 августа 2017 года.