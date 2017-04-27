Затопленные дома, утонувшие авто: под воду ушла почти половина села в СКО

В Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области из-за паводка объявлен режим ЧС. В пригородном селе Тепличное затоплена половина домов. Жителей эвакуируют. Чтобы спасти оставшееся имущество, между домами возводят насыпь. На помощь к североказахстанцам прибыли спасатели из Астаны, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

В селе Тепличное затоплено около половины домов из 230. Их владельцы передвигаются на лодках. Уровень воды всюду разный, где-то промок только пол, где-то — достиг окон. «Чуть-чуть есть подъем воды, потому что вот та машина была вчера по окна затоплена, а сегодня только крышу видно белую», — говорит спасатель Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда КЧС МВД Марат Сыздыков.

Он прибыл сюда из Астаны на помощь соседям. Всего 25 спасателей. Интервью дает неохотно, говорит, давно не мылся, не брился, но на условия не жалуется. «Питанием обеспечивают, бывает тяжело с отдыхом. Остановились в школе-интернате. Отдыхаем по очереди, кто-то если сильно устал, то идут, а остальные работают», — говорит Марат Сыздыков.

— Вчера до 4 утра работали на том берегу в селе Прибрежное, там тоже затопило, был прорыв дамбы, затопило дома. Эвакуировали население, носили мешки, укрепляли. Когда ситуация стабилизировалась, то переехали сюда, в Тепличное. С 7 утра мы грузим мешки. Занимаемся укреплением дамбы, есть угроза прорыва, чтобы вода не прошла в этот район, — говорит спасатель Марат Сыздыков.

Тем временем полицейские обходят каждый дом, чтобы предупредить о необходимости эвакуации. Валентина Сорока живет в селе Тепличном с 1958 года. Говорит, подготовилась заранее. Собрала документы, вещи.

«В нашем квартале не было никогда воды, а вот на той улице в 1974 году была на первом этаже по окна. У нас ни разу не заливало. Что могли — сделали, вещи на столы подняли. Уедем на машине с племянником, но боимся краж. Все собрали документы 3 дня ранее. Поедем, в чем одеты, сумку возьмем, чтоб переодеться и все», — говорит 77-летняя Валентина Сорока.

Подтопление домов произошло из-за поднятия реки Есиль 26 апреля. В пойме она слилась с озером Пестрое, которое находится вблизи Петропавловска.

«Уровень в озере вырос, вышел за берега. Вода пошла на село Тепличное с той стороны, которая не была огорожена защитными сооружениями. Были мобилизованы все силы и средства. Сделано 1200 метров сооружения, чтобы предотвратить попадание воды в южную часть села Тепличное», — сказал заместитель акима Северо-Казахстанской области Антон Федяев.

При этом вода будет еще прибывать.

«В Сергеевском водохранилище наблюдается второй пик. Сейчас перелив через гребень составляет 224 сантиметра, ожидаем, что 28 апреля будет пик, который будем ждать на следующих гидропостах вниз по течению реки», — сказал Антон Федяев.

В селе Тепличное Северо-Казахстанской области живут около 500 человек. Часть из них покинула дома и переехала в Петропавловск. При этом областной центр тоже пострадал от большой воды. Затопило более 100 домов в районе Кожзавода, а жители поселка Заречный остаются отрезанными от центра города, находятся как на острове. Дороги для выезда затоплены, под воду ушел и пешеходный мост, по которому жители добирались на работу. Кстати, для петропавловцев сегодня привезли гуманитарную помощь из Астаны — это около 3 тонн вещей первой необходимости. Распределять ее будут согласно данным об ущербе.