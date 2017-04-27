Затопленные дома, утонувшие авто: под воду ушла почти половина села в СКО
В Кызылжарском районе
В Кызылжарском районе
В Кызылжарском районе
В селе Тепличное затоплено около половины домов из 230. Их владельцы передвигаются на лодках. Уровень воды всюду разный,
Он прибыл сюда из Астаны на помощь соседям. Всего 25 спасателей. Интервью дает неохотно, говорит, давно не мылся, не брился, но на условия не жалуется. «Питанием обеспечивают, бывает тяжело с отдыхом. Остановились в
— Вчера до 4 утра работали на том берегу в селе Прибрежное, там тоже затопило, был прорыв дамбы, затопило дома. Эвакуировали население, носили мешки, укрепляли. Когда ситуация стабилизировалась, то переехали сюда, в Тепличное. С 7 утра мы грузим мешки. Занимаемся укреплением дамбы, есть угроза прорыва, чтобы вода не прошла в этот район, — говорит спасатель Марат Сыздыков.
Тем временем полицейские обходят каждый дом, чтобы предупредить о необходимости эвакуации. Валентина Сорока живет в селе Тепличном с 1958 года. Говорит, подготовилась заранее. Собрала документы, вещи.
«В нашем квартале не было никогда воды, а вот на той улице в 1974 году была на первом этаже по окна. У нас ни разу не заливало. Что могли — сделали, вещи на столы подняли. Уедем на машине с племянником, но боимся краж. Все собрали документы 3 дня ранее. Поедем, в чем одеты, сумку возьмем, чтоб переодеться и все», — говорит 77-летняя Валентина Сорока.
Подтопление домов произошло
«Уровень в озере вырос, вышел за берега. Вода пошла на село Тепличное с той стороны, которая не была огорожена защитными сооружениями. Были мобилизованы все силы и средства. Сделано 1200 метров сооружения, чтобы предотвратить попадание воды в южную часть села Тепличное», — сказал заместитель акима
При этом вода будет еще прибывать.
«В Сергеевском водохранилище наблюдается второй пик. Сейчас перелив через гребень составляет 224 сантиметра, ожидаем, что 28 апреля будет пик, который будем ждать на следующих гидропостах вниз по течению реки», — сказал Антон Федяев.
В селе Тепличное
Напомним, в