Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
В Крыму найден легендарный пароход с сокровищами Третьего рейха
Как избежать пожаров и протечек в доме?
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
#Яжемать и #овуляшки: интернет против воинствующих матерейВ социальных сетях появляется все больше групп, посвященных явлению, которое можно уложить в лаконичное «я же мать»
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
СМИ: 20-летняя супермодель показала фигуру в крошечном бикини
СМИ: США перебросят истребители к границам РФ
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
"Такого не ожидал никто": близкие Волочковой о таджиках в ее доме
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались
В России начались продажи «китайца» за миллион
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11Подготовка техники к Параду Победы
13:35 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Задержание сына свердловского чиновника с наркотиками попало на видео

Отпрыск главы Горнозаводского округа Евгения Каюмова пытался продать марихуану закупщику.

В Екатеринбурге задержан с поличным сын главы Горнозаводского округа Евгения Каюмова 28-летний Александр Каюмов. Молодой мужчина пытался продать чуть менее грамма марихуаны закупщику, которого контролировали сотрудники полиции и представители фонда «Город без наркотиков», сообщили «АиФ-Урал» в фонде.

Операция, которая попала на оперативное видео, была проведена 14 апреля у стадиона «Юность» на улице Куйбышева в Екатеринбурге. При задержании закупщик — ранее завербованный «ГБН» наркоман — отдал оперативникам 0,86 граммов марихуаны, а также часть денег, сообщил представитель фонда Дмитрий Павлов.

По факту попытки сбыта возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ, ответственность за это преступление достигает 4 лет лишения свободы. Сам Каюмов-младший признает только факт хранения, за что предусматривается лишь административная ответственность.

Уместно добавить, что 59-летний Евгений Каюмов возглавил Горнозаводской округ осенью 2016 года. До этого назначения он был главой Невьянска, имел звание подполковника МВД. В комментарии агентству ЕАН чиновник признал факт задержания сына, отметив, что «есть следствие, есть обвинение, есть сторона защиты. Все они вместе с этим делом разберутся».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Чем полезно мясо тунца и почему его нельзя есть часто?
СК опроверг версию о крушении Ту-154 под Сочи из-за перегруза
Рогозин объяснил увольнения космонавтов «омоложением» кадров
Захарова предложила знак восстановления отношений между РФ и США
СМИ: Патриарх согласовал с Путиным передачу Исаакия РПЦ
Какие важные законы ждут россиян в мае
Яровая призвала ужесточить контроль за пребыванием мигрантов
Рособрнадзор обнаружил проблемы с русским языком у 10% учителей
Спорт
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев»
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Приезжие скупают квартиры в Петербурге
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь