Задержание сына свердловского чиновника с наркотиками попало на видео

В Екатеринбурге задержан с поличным сын главы Горнозаводского округа Евгения Каюмова 28-летний Александр Каюмов. Молодой мужчина пытался продать чуть менее грамма марихуаны закупщику, которого контролировали сотрудники полиции и представители фонда «Город без наркотиков», сообщили «АиФ-Урал» в фонде.

Операция, которая попала на оперативное видео, была проведена 14 апреля у стадиона «Юность» на улице Куйбышева в Екатеринбурге. При задержании закупщик — ранее завербованный «ГБН» наркоман — отдал оперативникам 0,86 граммов марихуаны, а также часть денег, сообщил представитель фонда Дмитрий Павлов.