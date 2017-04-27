Задержание сына свердловского чиновника с наркотиками попало на видео
Отпрыск главы Горнозаводского округа Евгения Каюмова пытался продать марихуану закупщику.
Отпрыск главы Горнозаводского округа Евгения Каюмова пытался продать марихуану закупщику.
В Екатеринбурге задержан с поличным сын главы Горнозаводского округа Евгения Каюмова 28-летний Александр Каюмов. Молодой мужчина пытался продать чуть менее грамма марихуаны закупщику, которого контролировали сотрудники полиции и представители фонда «Город без наркотиков», сообщили «АиФ-Урал» в фонде.
Операция, которая попала на оперативное видео, была проведена 14 апреля у стадиона «Юность» на улице Куйбышева в Екатеринбурге. При задержании закупщик — ранее завербованный «ГБН» наркоман — отдал оперативникам 0,86 граммов марихуаны, а также часть денег, сообщил представитель фонда Дмитрий Павлов.
По факту попытки сбыта возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ, ответственность за это преступление достигает 4 лет лишения свободы. Сам
Уместно добавить, что 59-летний Евгений Каюмов возглавил Горнозаводской округ осенью 2016 года. До этого назначения он был главой Невьянска, имел звание подполковника МВД. В комментарии агентству ЕАН чиновник признал факт задержания сына, отметив, что «есть следствие, есть обвинение, есть сторона защиты. Все они вместе с этим делом разберутся».