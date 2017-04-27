Названа причина отключения электричества в Новосибирске

«Около 13 часов по местному времени при выполнении земляных работ в Заельцовском районе Новосибирска сторонней организацией была повреждена кабельная линия», — сообщили VN.ru в АО «Региональные электрические сети».

Кабельная линия питала несколько комплектных трансформаторных подстанций (КТПН), которые осуществляют питание жилых домов частного сектора в Заельцовском районе, а также многоквартирных домов в северной части Новосибирска.

Специалисты филиала «Новосибирские городские электрические сети» прибыли на место повреждения и произвели повторное включение этих электроустановок. В 14.05 все потребители были подключены.

Также на место аварии прибыли технические специалисты АО «РЭС» для выяснения обстоятельств аварии, устранения ее последствий и соответствующего документального оформления.

«Несмотря на то, что работы в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства АО “РЭС” были согласованы, компания, производящая работы, нарушила условия, обеспечивающие сохранность объектов электрохозяйства», — добавили в АО «РЭС».

Правила ведения земляных работ в охранной зоне кабельных трасс запрещают использовать землеройные машины ближе одного метра, а отбойные молотки, ломы и кирки — ближе тридцати сантиметров от кабеля.